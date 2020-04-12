Ватутин — о контракте Милутинова: Почему € 9 млн? Пишите 18. Это ЦСКА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал слухи, что «армейцы» согласовали крупный контракт с центровым «Олимпиакоса» Николой Милутиновым. Источники сообщали, что серб подписал с московской командой трёхлетнее соглашение на сумму € 9 млн. Но Ватутин дал понять, что это неверная информация.

«Ну конечно, миллионы евро, ну конечно, это ЦСКА. Почему € 9 миллионов? Пишите 18. Всё в экономике рушится, новости приходят одна хуже другой, ограничения продлеваются, а ЦСКА уверенно швыряет миллионами из прикроватной тумбочки. Мы же с другой планеты. Из-за карантина и самоизоляции уже не помню, когда последний раз брал в руки ручку, чтобы что-то подписать. Для ЦСКА, как и для всех клубов Евролиги, сейчас намного важнее найти компромисс по зарплатам с нынешними игроками», — приводит слова Ватутина «Р-Спорт».