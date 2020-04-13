Трушкин – о возобновлении Евролиги: может, «Зенит» выдал бы суперсерию из шести побед

Форвард баскетбольного «Зенита» Владислав Трушкин прокомментировал возможное возобновление сезона в Евролиге, а также решение Единой лиги ВТБ не доигрывать турнир в этом году и не определять чемпиона.
«Доиграть всё-таки хотелось бы! Да и кто знает, может, мы бы выдали суперсерию из шести побед подряд и поднялись на 13-е место, что уже неплохо для первого сезона в Евролиге. Вот только, судя по нынешней ситуации, с трудом верится, что в июне уже будет полная свобода и люди смогут приходить на матчи. Мне кажется, если Евролига кровь из носа хочет закончить сезон, логичнее выглядит вариант розыгрыша в формате «Финала восьми», исходя из нынешней турнирной таблицы.
Пока отдыхаем друг от друга. Тренировки по видеосвязи? Мне кажется, так удобнее заниматься только в том смысле, что ты ни о чём не думаешь, просто повторяешь упражнения, которые показывает тренер. Но я и сам с удовольствием занимаюсь, хотя хочется, конечно, увидеть ребят, вернуться к обычной жизни. Я, правда, сейчас больше скучаю по родителям, которые находятся в Казани.
Баскетболистам «Зенита» психологически было проще, чем негодующим сегодня игрокам «Химок», узнать об отмене сезона в Единой лиге ВТБ? Неважно, какое у тебя место — первое или пятое-шестое, как у нас. Ведь ты жил этим сезоном, готовился сначала на сборах, притирался к партнёрам, испытывал какие-то сложности, проходил через победы и поражения. А потом вдруг раз — всё обрывается, и тебе говорят, мол, результаты отменяются. Немножко странные, поверьте, ощущения. Вроде вот он был, чемпионат, ты в нём участвовал, у тебя ещё был шанс попробовать что-то поменять. А тут всё, как сейчас модно говорить, обнулили — осталась какая-то недосказанность», — приводит слова Трушкина «Санкт-Петербургские ведомости».
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