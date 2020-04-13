Личный охранник звёзд НБА скончался после заражения коронавирусом

Нурдин Саид — личный охранник многих звёздных игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также знаменитых артистов — скончался от заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yahoo Sports. Смерть мужчины подтвердила его дочь.



Демаркус Казинс впервые нанял Саида в качестве личного охранника в 2015 году, во время All-Star уик-энда в Нью-Йорке. Он также работал с Дрэймондом Грином и Рэджоном Рондо.



«Это большой удар. Просто ужасная потеря, особенно когда мы говорим о таком человеке, как Саид. Все, кто его знал, говорили о нём только хорошее», – рассказал Казинс.



Напомним, чемпионат НБА прервался 11 марта, после того как форвард «Юты Джаз» Руди Гобер прошёл положительный тест на COVID-19. С тех пор вирус остановил почти все спортивные мероприятия по всему миру.