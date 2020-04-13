«Чикаго» объявил об увольнении Формана с поста генменеджера, он работал в клубе 22 года

Клуб НБА «Чикаго Буллз» объявил об уходе с поста генерального менеджера Гара Формана. Специалист покинет клуб, он не будет задействован в какой-либо другой роли.

Форман проработал в «Буллз» 22 года. В течение 10 лет он был генеральным менеджером клуба. В 2011 году его признали генменеджером года в НБА.

Ранее стало известно, что руководство «Чикаго Буллз» назначило на пост вице-президента клуба по баскетбольным операциям литовского специалиста Артураса Карнишоваса.

На этом посту он сменит Джона Паксона, который занимал должность с 2003 года. У Карнишоваса будут широкие полномочия, в том числе он сможет назначить нового генерального менеджера «Чикаго». В прошлом Артурас работал в структуре «Денвер Наггетс», занимая в Колорадо должность генерального менеджера.