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Расселл Уэстбрук подарил школьникам Хьюстона 650 компьютеров

Расселл Уэстбрук подарил школьникам Хьюстона 650 компьютеров
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий клуба НБА «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук купил 650 компьютеров для школьников, которые в период самоизоляции вынуждены обучаться дистанционно.

«Рассел доказывает, почему он является чемпионом на площадке и вне её пределов. Это пожертвование станет переломным моментом для многих школьников и их семей, которые переживают последствия кризиса, связанного с COVID-19», – приводит слова мэра Хьюстона Сильвестра Тёрнера ESPN.

Из-за пандемии коронавируса Национальная баскетбольная ассоциация приостановила сезон. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного SARS-CoV-2, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.

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