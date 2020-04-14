ЦСКА представил подборку из лучших моментов в регулярке Евролиги

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео, в котором собраны лучшие моменты с участием клуба в регулярном чемпионате Евролиги-2019/2020. «Армейцы» на момент приостановки сезона занимали 4-е место, на их счету 19 побед и 9 поражений.



«Сегодня вспоминаем лучшие моменты ЦСКА в регулярном сезоне Евролиги. Какой матч вам понравился больше всего? » — написала под роликом пресс-служба команды.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте @cskabasket.

Напомним, 25 марта Евролига провела заседание, по итогам которого было принято решение, что соревнования будут возобновлены, как только ситуация позволит создать оптимальные условия для здоровья и безопасности всех участников, следуя рекомендациям соответствующих органов здравоохранения и местных органов власти.