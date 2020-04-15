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«Автодор» расстался со всеми легионерами

«Автодор» расстался со всеми легионерами
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Руководство «Автодора» прекратило сотрудничество со всеми легионерами, сообщает издание «Известия». Об этом рассказал президент саратовского клуба Владимир Родионов.

«Все легионеры покинули команду, со всеми мы расстались по-хорошему. К сожалению, никто, кроме Маркела Старкса, не оправдал наших ожиданий. У многих был солидный опыт, и, как мне казалось, они подходили под наш скоростной стиль игры, но в этом сезоне наши результаты были довольно слабые.

Маркел теперь мечтает перейти в топ-клуб. Хочу пожелать ему только удачи, но если у него не получится трудоустроиться, мы готовы вновь поработать с ним в следующем сезоне.

По главному тренеру Кайрису пока ничего не могу сказать, поживём — увидим. Сейчас такая ситуация в стране и в мире, что многим не до спорта. До середины мая о чём-то говорить вообще нет смысла", — сказал Родионов.

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