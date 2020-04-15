«Автодор» расстался со всеми легионерами

Руководство «Автодора» прекратило сотрудничество со всеми легионерами, сообщает издание «Известия». Об этом рассказал президент саратовского клуба Владимир Родионов.
«Все легионеры покинули команду, со всеми мы расстались по-хорошему. К сожалению, никто, кроме Маркела Старкса, не оправдал наших ожиданий. У многих был солидный опыт, и, как мне казалось, они подходили под наш скоростной стиль игры, но в этом сезоне наши результаты были довольно слабые.
Маркел теперь мечтает перейти в топ-клуб. Хочу пожелать ему только удачи, но если у него не получится трудоустроиться, мы готовы вновь поработать с ним в следующем сезоне.
По главному тренеру Кайрису пока ничего не могу сказать, поживём — увидим. Сейчас такая ситуация в стране и в мире, что многим не до спорта. До середины мая о чём-то говорить вообще нет смысла", — сказал Родионов.
- 15 апреля 2020
-
00:55
- 14 апреля 2020
-
23:49
-
22:59
-
21:59
-
20:57
-
19:58
-
18:42
-
17:58
-
16:41
-
16:17
-
15:07
-
14:34
-
13:43
-
12:53
-
10:52
-
10:11
-
09:31
-
09:16
-
07:00
-
00:10
- 13 апреля 2020
-
22:57
-
20:46
-
20:05
-
19:15
-
18:23
-
16:50
-
14:33
-
13:32
-
11:47
-
10:16
-
09:00
-
06:58
-
00:57
- 12 апреля 2020
-
23:47
-
22:37