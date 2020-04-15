Пресс-атташе ЦСКА: для нас не имеет значения, будет ли назван чемпион Единой лиги ВТБ

Руководитель пресс-службы баскетбольного ЦСКА Николай Цынкевич прокомментировал споры о чемпионстве в Единой лиге ВТБ после досрочного завершения сезона из-за пандемии коронавируса.



«Президент «армейского» клуба Андрей Ватутин и гендиректор БК «Химки» Павел Астахов высказались на тему «бумажного» чемпионства подмосковной команды, если таковое будет официально узаконено? Обсуждать здесь особо нечего, поскольку «Химки» никто чемпионом не объявил. Для ЦСКА как для клуба совершенно не имеет значения, будет в итоге назван чемпион в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ или не будет.

Сейчас это точно не приоритет для «армейцев» — для нас первостепенное значение имеет то, чтобы все были здоровы, ситуация в стране и в мире как можно быстрее нормализовалась. Понятно, что клубы всегда готовятся к полноценному сезону, собирают свои составы исходя из максимальных задач, распределяют силы, и, естественно, всем, в том числе и ЦСКА, хочется побеждать в рамках того регламента, который изначально предусмотрен турниром. В данном случае — чемпионатом Единой лиги ВТБ», — приводит слова Цынкевича News.ru



Напомним, 27 марта руководство Единой лиги ВТБ из-за пандемии коронавируса объявило о досрочном завершении сезона без определения чемпиона. На момент окончания турнира лидером в таблице были подмосковные «Химки», которые в 19 матчах одержали 18 побед.