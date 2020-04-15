Пресс-атташе ЦСКА: мне страшновато за своих соотечественников в Беларуси

Руководитель пресс-службы баскетбольного ЦСКА Николай Цынкевич, который является уроженцем Беларуси, рассказал, как реагирует на то, что в этой стране во время пандемии коронавируса продолжают проводить спортивные мероприятия.
«Безусловно, я постоянно общаюсь с родственниками, которые живут в Беларуси — с мамой, родным братом, двоюродными сёстрами. Маме мы с братом дали строгий наказ: никуда из дома не выходить! Что же касается продолжающегося футбольного чемпионата страны и других спортивных событий, я бы, честно говоря, предпочёл всё это не комментировать.
Не очень хорошо знаю, как там обстоят дела, но не стану скрывать, что мне страшновато за своих соотечественников. Я не медик, но математик по образованию, поэтому отлично представляю, как статистически растёт число заболевших. И очень боюсь, что даже если сейчас эпидемиологическая ситуация в Беларуси более или менее нормальная, то она довольно быстро может ухудшиться, и как бы не было поздно с принятием необходимых мер. Поэтому совершенно искренне желаю всем здоровья!" — приводит слова Цинкевича News.ru.
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