Лонзо Болл: у меня никогда не было такого партнёра, как Зайон Уильямсон

Разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Лонзо Болл поделился мнением о новичке команде Зайоне Уильямсоне. Болл высоко оценил юного игрока.

«Наше взаимопонимание с Зайоном возникло само собой. Зайон — необыкновенно талантливый игрок. У меня ещё никогда не было такого партнёра по команде. Он великолепно дополняет меня на площадке. Я очень рад играть с ним в одной команде», — сказал Болл в подкасте Джей Джей Редика.

В сезоне-2019/2020 «Нью-Орлеан» с соотношением побед и поражений 26-33 занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Зайон Уильямсон принял участие в 19 встречах регулярного чемпионата, набирая 23,6 очка и совершая 6,8 подбора за 29 минут и 42 секунды игрового времени.

В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.