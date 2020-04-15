Лонзо Болл: у меня никогда не было такого партнёра, как Зайон Уильямсон

Разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Лонзо Болл поделился мнением о новичке команде Зайоне Уильямсоне. Болл высоко оценил юного игрока.
«Наше взаимопонимание с Зайоном возникло само собой. Зайон — необыкновенно талантливый игрок. У меня ещё никогда не было такого партнёра по команде. Он великолепно дополняет меня на площадке. Я очень рад играть с ним в одной команде», — сказал Болл в подкасте Джей Джей Редика.
В сезоне-2019/2020 «Нью-Орлеан» с соотношением побед и поражений 26-33 занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.
Зайон Уильямсон принял участие в 19 встречах регулярного чемпионата, набирая 23,6 очка и совершая 6,8 подбора за 29 минут и 42 секунды игрового времени.
В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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