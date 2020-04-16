О'Нил: когда пришёл в НБА, был в ужасе от Джордана

Бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О’Нил признался, что на него в начале карьеры произвёл огромное впечатление легендарный Майкл Джордан. Более того, по словам О’Нилла, он даже боялся Майкла, который был его кумиром.

«Когда я только пришёл в лигу, я был в ужасе от Джордана. Когда был ребёнком, казалось, что это играет сам бог», — приводит слова О’Нила ESPN.

Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии НБА. Баскетболист завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет. 19 апреля на экраны выйдет документальный фильм, посвящённый Джордану. Картина называется The Last Dance.

Видео с редкими кадрами Майкла Джордана в школьной команде можно посмотреть на «Чемпионате».