На супругу игрока «Голден Стэйт» Стефена Карри подали в суд иск на $ 10 млн

Айша Карри, жена разыгрывающего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, получила иск на $ 10 млн от брендинговой компании за нарушение условий контракта, сообщает Clutch Points.

Flutie Entertainment обвинил Айшу в том, что она нанесла ущерб компании, не выполнив финансовые условия договора. Согласно юридическим документам, поданным Flutie, жена известного баскетболиста «захотела превратить себя в глобальный бренд», и в ноябре 2014 года было подписано соглашение о совместной работе. После заключения сделки специалисты начали помогать ей в реализации её проекта. Тем не менее, когда дела пошли в гору, в мае 2019 года Айша отказалась от услуг компании, решив лишить их всей прибыли и доли владения продуктами, которые она создала за время работы в качестве клиента Flutie.



Помимо поданного иска на $ 10 млн Flutie также просит 50% акций производственной компании Айши под названием Yardie Girl.



Однако адвокат Карри рассказал, что его клиент отрицает обвинения, поданные в иске, выразив уверенность, что судебный процесс сочтёт их обвинения бессмысленными и абсолютно необоснованными.

Ранее Карри опубликовал видео, как он пьёт на карантине вино через марлевую повязку.