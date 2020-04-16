Расселл включил Брайанта, Карри и О'Нила в лучшую стартовую пятёрку всех времён

Разыгрывающий «Миннесоты Тимбервулвз» Д’Анджело Расселл рассказал, кого бы из коллег поставил бы в лучшую по своей версии стартовую пятёрку.



«Стефен Карри, Коби Брайант, Майкл Джордан, ЛеБрон Джеймс и… Сложно выбрать между Шакилом О'Нилом и Кевином Дюрантом, поэтому пусть будут оба», — заявил Расселл во время общения с подписчиками в своём «инстаграме».



Напомним, в настоящее время сезон НБА приостановлен из-за пандемии коронавируса. Информации о том, в каком формате будут доиграны матчи регулярного чемпионата и плей-офф нет.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2 миллионов случаев заражения. Зарегистрировано более 139 тысяч смертей. Излечилось более 528 тысяч человек.