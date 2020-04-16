«Голден Стэйт» в 2011 году была близка к тому, чтобы обменять Карри и Томпсона

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» в 2011 году рассматривало возможность приобретения разыгрывающего защитника Криса Пола, который на тот момент защищал цвета «Нью-Орлеан Хорнетс», сообщает Essentialy Sports.

Ради контракта с Полом в калифорнийском клубе были готовы расстаться со Стефеном Карри, Клэем Томпсоном и Экпе Юдо.

Пол был согласен на переход, но предупредил руководство «Уорриорз», что по истечении контракта выйдет на рынок свободных агентов. В результате «Голден Стэйт» отказался от сделки.

Впоследствии Стефен Карри и Клэй Томпсон стали лидерами коллектива и привели команду к трём титулам. 34-летний Пол выступает в составе «Оклахома-Сити Тандер» и считается одним из самых талантливых игроков своего поколения, кому пока так и не удалось завоевать звание чемпиона.