«Голден Стэйт» в 2011 году была близка к тому, чтобы обменять Карри и Томпсона

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» в 2011 году рассматривало возможность приобретения разыгрывающего защитника Криса Пола, который на тот момент защищал цвета «Нью-Орлеан Хорнетс», сообщает Essentialy Sports.
Ради контракта с Полом в калифорнийском клубе были готовы расстаться со Стефеном Карри, Клэем Томпсоном и Экпе Юдо.
Пол был согласен на переход, но предупредил руководство «Уорриорз», что по истечении контракта выйдет на рынок свободных агентов. В результате «Голден Стэйт» отказался от сделки.
Впоследствии Стефен Карри и Клэй Томпсон стали лидерами коллектива и привели команду к трём титулам. 34-летний Пол выступает в составе «Оклахома-Сити Тандер» и считается одним из самых талантливых игроков своего поколения, кому пока так и не удалось завоевать звание чемпиона.
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