Объявлена лучшая спортивная фотография года

Стали известны победители международного конкурса World Press Photo. В номинации «Спорт» победил снимок фотографа клуба НБА «Торонто Рэпторс» Марка Блинча.
Работа Блинча была сделана в мае 2019 года во время седьмой игры полуфинала Восточной конференции НБА, в котором «Торонто» играл с «Филадельфией Сиксерс». Тогда победу «Рэпторс» с финальной сиреной принёс точный бросок Кавая Леонарда.
На последних секундах при счёте 90:90 Леонард бросил мяч в сторону корзины, тот четыре раза ударился о кольцо и всё же опустился в сетку. За этим моментом Кавай наблюдал, уже сидя на паркете. Он опустился на корточки, считая удары мяча об обод кольца, пока тот не свалился в корзину. Именно этот эпизод запечатлел на свою камеру Блинч. Его снимок в итоге был признан лучшим.
Работа Марка Блинча доступна на странице журналиста Джонатана Голдсби в «Твиттере».
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