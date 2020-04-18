Уэйд объяснил свои 9 очков Гордону в слэм-данк конкурсе, который выиграл его одноклубник

Бывший баскетболист «Майами Хит» Дуэйн Уэйд, завершивший карьеру в прошлом году, во время сессии вопросов и ответов на Bleacher Report ответил, почему поставил тяжёлому форварду «Орландо Мэджик» Аарону Гордону только 9 очков из 10 в слэм-данк конкурсе НБА 2020 года.



«Ха-ха, посчитал, что это заслуживает девятки. Девять — это вовсе не плохая оценка. Думаю, он получил девятку потому, что не выполнил бросок идеально чисто. Прошла уже пара месяцев с момента конкурса, а люди всё ещё говорят об этом. Мы, судьи, сделали этот конкурс ещё более интересным, благодаря этому люди продолжают его обсуждать».

Гордон после того поражения заявил, что больше никогда не будет принимать участия в этом конкурсе. Он проводится ежегодно с 1984-го, за исключением 1998 и 1999 годов. Победителем в этом году стал лёгкий форвард «Майами Хит» Деррик Джонс.