Американского форварда Ника Миннерата признали лучшим игроком десятилетия в «Автодоре»

31-летний американский тяжёлый форвард Ник Миннерат, выступавший за саратовский «Автодор» в сезоне-2016/2017, признан лучшим форвардом десятилетия в составе команды по результатам голосования болельщиков в официальной группе «Автодора». По дороге к титулу Миннерат не оставил шансов Шакилу Маккиссику (409:92) и Джеффри Бруксу (300:133), в полуфинале праздновал успех в упорном противостоянии с Майкой Даунсом (263:238), а в финале вырвал победу с минимальным счётом у Трэвиса Питерсона — 289:287.
Американский форвард провёл в чемпионате Единой лиги ВТБ 22 матча, став обладателем приза «Самому результативному игроку» регулярного сезона-2016/17 (в среднем 23,3 очка) и самым эффективным игроком турнира (20,6), а также финишировал 6-м в лиге по подборам (6,8), проводя на паркете по 33,58 минуты.
«Хочу поприветствовать всех болельщиков «Автодора». Очень ценю вашу любовь и ваш выбор меня форвардом № 1 десятилетия. Для меня это многое значит. Я провел прекрасное время в Саратове. «Автодор» тепло принял меня в свою семью. У нас была отличная поддержка замечательных болельщиков. Хочу еще раз выразить всем свою признательность. Огромное спасибо всем, кто принимал участие в голосовании. Желаю, чтобы у всех всё было хорошо, чтобы ваши семьи оставались в безопасности перед коронавирусом. Да хранит вас Бог, и всем — здоровья», — приводит слова Миннерата официальный сайт «Автодора».
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