Миннерат: впервые играть в России – замечательный опыт

Экс-форвард саратовского «Автодора» Ник Миннерат попрощался с командой. Соответствующее заявление игрока размещено на официальной странице «Автодора» в «Инстаграме».

«Мне бы хотелось поблагодарить клуб «Автодор» и его президента г-на Владимира Родионова за предоставление мне прекрасной возможности в Саратове. Впервые играть в России – замечательный опыт, который я никогда не забуду. Не могу подобрать слов, чтобы выразить свою благодарность городу и болельщикам за их постоянную поддержку на протяжении всего года и хочу пожелать клубу большой удачи в следующем сезоне!» — завершил Миннерат.

Дальнейшую карьеру американец продолжит в Китае.