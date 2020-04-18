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Андре Драммонд планирует воспользоваться опцией контракта и остаться в «Кливленде»

Андре Драммонд планирует воспользоваться опцией контракта и остаться в «Кливленде»
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Кливленд Кавальерс» Андре Драммонд намерен воспользоваться опцией контракта и продолжить карьеру в команде из Огайо, сообщает Cleveland.com. По действующему контракту, баскетболист за следующий сезон сможет заработать $ 28,7 млн.

Драммонд стал игроком «Кливленда» в ходе нынешнего сезона, будучи выменянным из «Детройт Пистонс». До этого он много лет был одним из лидеров команды из Мичигана.

После обмена из «Кливленд Кавальерс» Драммонд набирал в среднем 17,5 очка, собирал 11,1 подбора и совершал 1,4 блок-шота.

Напомним, в нынешнем сезоне «Кливленд Кавальерс» — одна из худших команд НБА. На момент приостановки регулярного чемпионата «Кавс» занимали последнее место в Восточной конференции.

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