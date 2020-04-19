«Нью-Йорк Никс» может расстаться с Кевином Ноксом
Руководство «Нью-Йорк Никс», возможно, расстанется с Кевином Ноксом. По сведениям источников, новый президент клуба по баскетбольным операциям Леон Роуз не в восторге от работы молодого баскетболиста, сообщает Clutch Points.
Нокс — девятый номер драфта НБА 2018 года. До приостановки регулярного чемпионата успел принять участие в 65 матчах, набирая в них 6,4 очка, собирая 2,8 подбора и совершая 0,9 передачи в среднем. Эти показатели гораздо хуже даже его показателей в дебютном сезоне в НБА. Тогда он сыграл в 75 матчах, набирая в них 12,8 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 1,1 передачи.
Напомним, до приостановки сезона «Нью-Йорк Никс» занимал двенадцатое место в турнирной таблице Восточной конференции.
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