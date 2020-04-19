Дюрант: любимый момент в карьере Джордана? Его приход в «Вашингтон»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант рассказал, какой момент в карьере Майкла Джордана ему нравится. По словам Кевина, это не момент завоевания титулов, а приход легендарного баскетболиста в «Вашингтон Уизардс».

«Любимый момент в карьере Джордана? Его приход в „Вашингтон“. Не хочу умалять значения его побед и титулов. Но был очень воодушевлён тем фактом, что он будет выступать за команду моего родного города. Он оказался в моём городе, и я мог просто сесть в метро, приехать на матч и увидеть его великую игру.

Несмотря на то что был уже в возрасте, он всё ещё обладал инстинктом убийцы. Броски со средней дистанции — он набирал по 20 очков за матч. Так что да, по-моему, это был самый воодушевляющий момент в его карьере», — сказал Дюрант в интервью, размещённом на странице The Boardroom в «Твиттере».