Дюрант: любимый момент в карьере Джордана? Его приход в «Вашингтон»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант рассказал, какой момент в карьере Майкла Джордана ему нравится. По словам Кевина, это не момент завоевания титулов, а приход легендарного баскетболиста в «Вашингтон Уизардс».
«Любимый момент в карьере Джордана? Его приход в „Вашингтон“. Не хочу умалять значения его побед и титулов. Но был очень воодушевлён тем фактом, что он будет выступать за команду моего родного города. Он оказался в моём городе, и я мог просто сесть в метро, приехать на матч и увидеть его великую игру.
Несмотря на то что был уже в возрасте, он всё ещё обладал инстинктом убийцы. Броски со средней дистанции — он набирал по 20 очков за матч. Так что да, по-моему, это был самый воодушевляющий момент в его карьере», — сказал Дюрант в интервью, размещённом на странице The Boardroom в «Твиттере».
- 19 апреля 2020
-
13:36
-
12:59
-
11:32
-
10:26
-
09:59
-
07:19
-
07:00
-
01:01
-
00:15
- 18 апреля 2020
-
22:59
-
21:35
-
20:58
-
19:58
-
18:59
-
17:37
-
16:19
-
14:59
-
12:53
-
12:30
-
09:40
-
07:29
-
07:09
-
00:43
-
00:28
- 17 апреля 2020
-
23:08
-
22:51
-
21:41
-
20:18
-
18:59
-
17:24
-
16:51
-
15:26
-
14:22
-
13:35
-
12:19