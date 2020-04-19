Кириленко: вопрос по контракту Базаревича решится после лета 2021 года

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился мыслями о будущем главного тренера национальной сборной Сергея Базаревича. Функционер отметил, что в РФБ довольны работой специалиста, но подчеркнул, что решение о продолжении сотрудничества будет приниматься лишь после лета 2021 года.

«Очевидно, что в нынешней ситуации вопрос по контракту Базаревича в РФБ не поднимался. Сейчас все мы озабочены совсем другими проблемами. В федерации довольны работой Базаревича с национальной командой, а вопросом контракта, думаю, мы займёмся уже после лета следующего года. Самый главный турнир для мужской сборной сейчас – это отбор на Олимпийские игры в Токио», — приводит слова Кириленко Р-Спорт.