Сергей Елевич: чемпиона Евролиги следует определить в соответствии с нынешней таблицей

Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Елевич считает, что розыгрыш Евролиги нужно досрочно завершить.

«Прежде чем говорить о возобновлении сезона, нам нужно закончить с проблемой коронавируса. Вы думаете до июля в этом отношении все завершится? Если так, то буду очень рад. Но, к сожалению, пока таких предпосылок мы не видим. Потому что за исключением Китая заболевшие везде каждый день прибавляются. Чтобы принимать решение о возобновлении сезона, надо провести очень много консультаций с врачами по поводу того, возможна такая ситуация или нет. Всё-таки в одном месте много людей соберутся, и первом делом, конечно, надо подумать об их здоровье.

Провести турнир без болельщиков на трибунах? Как вообще можно играть без зрителей? Я долгие годы в баскетболе и прекрасно понимаю, что зрители на трибунах — одна из главных составляющих в спорте. Представьте себе эти пустые залы: нет зрителей — нет никакого шарма. Мы уже видели футбол при пустых трибунах — впечатления не производит. Что же касается безопасности, то, да, мы огородим болельщиков от вируса, но неужели вам не жаль спортсменов? Все равно здесь будет контакт. Бросаться из крайности в крайность — это глупость.

В общем, я бы воздержался от продолжения сезона. Не стоит рисковать в такой сложной ситуации. Не могу назвать себя очень осторожным человеком, но сейчас такое решение было бы самым разумным. Лучше досрочно завершить сезон и оставить результаты в соответствии с нынешней турнирной таблицей», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».