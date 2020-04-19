«Это чертовски тупо». Майк Джеймс выступил против завершения сезона в Евролиге
Защитник ЦСКА Майк Джеймс пообщался с подписчиками в «Твиттере». Американский баскетболист ответил на вопрос о возможном возобновлении сезона в Евролиге. Джеймс выступил резко против такой перспективы.
Игрок ЦСКА назвал глупой идею главы Евролиги Жорди Бартомеу провести «Финал восьми» в одной из стран.
«Это чертовски тупо», — написал Джеймс в своём «твиттере».
Предполагается, что решение о концовке сезона будет принято до конца мая 2020 года. Турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 160 тыс. смертей. Излечилось более 598 тыс. человек.
Майк Джеймс устроил перепалку с фанатами, поспорив, какие команды Европы настоящие гранды
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