«Это чертовски тупо». Майк Джеймс выступил против завершения сезона в Евролиге

Защитник ЦСКА Майк Джеймс пообщался с подписчиками в «Твиттере». Американский баскетболист ответил на вопрос о возможном возобновлении сезона в Евролиге. Джеймс выступил резко против такой перспективы.

Игрок ЦСКА назвал глупой идею главы Евролиги Жорди Бартомеу провести «Финал восьми» в одной из стран.

«Это чертовски тупо», — написал Джеймс в своём «твиттере».

Предполагается, что решение о концовке сезона будет принято до конца мая 2020 года. Турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 160 тыс. смертей. Излечилось более 598 тыс. человек.