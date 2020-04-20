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Дюрант: Джордан был бы лучшим игроком в современной НБА

Дюрант: Джордан был бы лучшим игроком в современной НБА
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант поделился мнением о легенде НБА Майкле Джордане. Дюрант ответил на вопрос о возможных достижениях Джордана в современной НБА.

«Вписался бы Джордан в современную НБА? Он бы вписался в неё в качестве лучшего игрока. Именно им он был бы здесь», — цитирует Дюранта Bleacher Report.

Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии НБА. Баскетболист завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет. Практически всю карьеру Джордан провёл в «Чикаго Буллз», лишь перед завершением он выступал за «Вашингтон Уизардс». 19 апреля на экраны вышел документальный фильм, посвящённый Джордану. Картина называется The Last Dance.

В настоящее время чемпионат НБА приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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