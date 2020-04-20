Джордан: когда говорят обо мне, нужно говорить о Пиппене

Легенда НБА и клуба «Чикаго Буллз» Майкл Джордан отметил важность своего бывшего одноклубника Скотти Пиппена в собственной карьере.
«Когда говорят о Майкле Джордане, нужно говорить о Скотти Пиппене», — приводит слова легендарного игрока The Bleacher Report.
Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии НБА. Баскетболист завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет. 19 апреля на экраны вышел документальный фильм, посвящённый Джордану. Картина называется The Last Dance.
Пиппен выступал за «Чикаго» с 1987 по 1998 год. Затем Пиппен вернулся в состав «быков» в 2003 году, но провёл в команде лишь один сезон. Карьеру американский баскетболист завершил в 2008 году, поиграв ещё один сезон в Финляндии и Швеции. Он шесть раз выигрывал чемпионат НБА, столько же титулов и у Джордана.
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