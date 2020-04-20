Майка Майкла Джордана с его автографом была продана на аукционе за $ 216 тыс.

Игровая майка легенды Национальной баскетбольной ассоциации и клуба «Чикаго Буллз» Майкла Джордана с его автографом была продана за $ 216 тыс. Об этом сообщает Clutch Points. В этой майке Джордан выступал в составе сборной США, получившей прозвище «Дрим Тим», на Олимпийских играх 1992 года. Тогда сборная США завоевала золотую медаль соревнований.



Начальная цена майки на аукционе составляла $ 25 тыс.



Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии НБА. Баскетболист завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет. 19 апреля на экраны вышел документальный фильм, посвящённый Джордану. Картина называется The Last Dance.



Видео с редкими кадрами Майкла Джордана в школьной команде можно посмотреть на «Чемпионате».