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Шейн Ларкин согласовал двухлетний контракт с «Анадолу Эфес» на $ 7,7 млн

Шейн Ларкин согласовал двухлетний контракт с «Анадолу Эфес» на $ 7,7 млн
Баскетбол / Евролига 0

Американский защитник Шейн Ларкин согласился продлить контракт с турецким клубом «Анадолу Эфес», сообщает Sportando со ссылкой на журналиста Георга Заккаса.

По данным источника, Ларкин согласовал продление контракта на два года. По нему он получит $ 7,7 млн.
Ларкин считался фаворитом в борьбе за приз MVP сезона в Евролиге, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В среднем американец набирал по 22,2 очка, 3,1 подбора и 4,1 передачи за матч. Кроме того, он установил новый рекорд Евролиги, набрав 49 очков в матче с «Баварией».

В настоящее время сезон в Евролиге приостановлен из-за пандемии. Организаторы сообщали, что могут провести «Финал восьми». При этом они также планируют сперва доиграть регулярный чемпионат.

Евролига не будет проводить плей-офф до окончания регулярного чемпионата
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