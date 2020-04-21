Мозгов: приятно, когда говорят, что я первый русский чемпион НБА. Но нас было двое

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов вспомнил, какие эмоции испытывал после завоевания титула чемпиона НБА и подчеркнул, что не считает себя первым чемпионом из России.

«Не верилось, что это со мной происходит. Всё было в каком-то тумане — как будто время замедлилось и ускорилось одновременно. Очень круто было! Мне дико приятно, когда про меня говорят, что Тимофей Мозгов, — первый русский чемпион НБА. Но всё-таки нас было двое, ещё Саша Каун — отличный парень, хороший партнёр.



Чемпионский перстень храню в ячейке банка. Перстень — такая штука, не будешь носить каждый день. В прошлом году, знаю, у некоторых ребят из НБА перстни похитили прямо из дома. Они их в сейфах держали. Я положил свой в банк — так безопаснее, надеюсь», — приводит слова Мозгова «Петербургский дневник».