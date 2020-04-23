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Максвитис: закрытость Евролиги не идёт на пользу европейскому баскетболу

Максвитис: закрытость Евролиги не идёт на пользу европейскому баскетболу
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Пармы» Казис Максвитис поделился своими мыслями относительно формирования состава участников Евролиги. Максвитис выразил недовольство по поводу закрытости лиги. По словам специалиста, это не идёт на пользу европейскому баскетболу.

«Отрицательно отношусь к закрытости Евролиги. Хорошо, что в Единой лиге пока осталась одна прямая путёвка в Евролигу, хотя и её, я так понял, могут отнять. В Литве вообще можно стать чемпионом и не попасть на турнир. «Жальгирис» имеет лицензию А, а для остальных клубов страны единственная возможность стать участником Евролиги — победа в Еврокубке.

Мне жаль, что сейчас всё складывается таким образом. Это не идёт на пользу европейскому баскетболу», – приводят слова Казиса Максвитиса «Известия».

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