Джейсон Кидд, Марк Джексон и ещё 4 кандидата претендуют на пост тренера «Бруклина»

Руководство «Бруклин Нетс» продолжает поиски нового главного тренера команды. Напомним, «Нетс» остались без наставника незадолго до приостановки сезона, отправив в отставку Кенни Аткинсона.
Ранее СМИ сообщали, что экс-тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю рассматривается в качестве кандидата на работу в «Бруклине». Теперь же стало известно, что на вакантный пост претендуют также Джейсон Кидд, Марк Джексон, Джефф ван Ганди, Майк Браун и Жак Вон, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Стайн.
Напомним, Джейсон Кидд уже возглавлял «Бруклин Нетс», а последним местом его работы был «Милуоки Бакс». Марк Джексон в прошлом работал главным тренером «Голден Стэйт Уорриорз», а Джефф ван Ганди в последнее время входит в тренерский штаб сборной США.
Майк Браун занимает пост в нынешнем тренерском штабе «Уорриорз». Жак Вон — исполняющий обязанности тренера «Бруклина» после отставки Аткинсона.
- 24 апреля 2020
-
00:41
-
00:00
- 23 апреля 2020
-
22:59
-
21:43
-
20:51
-
19:54
-
18:46
-
17:50
-
16:55
-
15:02
-
13:56
-
10:57
-
06:41
-
00:44
- 22 апреля 2020
-
23:50
-
22:30
-
21:52
-
19:55
-
18:44
-
16:51
-
15:23
-
14:38
-
13:09
-
12:43
-
11:40
-
10:01
-
09:18
-
01:08
- 21 апреля 2020
-
23:58
-
22:30
-
21:57
-
20:50
-
20:29
-
18:25
-
17:28