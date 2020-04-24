Джейсон Кидд, Марк Джексон и ещё 4 кандидата претендуют на пост тренера «Бруклина»

Руководство «Бруклин Нетс» продолжает поиски нового главного тренера команды. Напомним, «Нетс» остались без наставника незадолго до приостановки сезона, отправив в отставку Кенни Аткинсона.

Ранее СМИ сообщали, что экс-тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю рассматривается в качестве кандидата на работу в «Бруклине». Теперь же стало известно, что на вакантный пост претендуют также Джейсон Кидд, Марк Джексон, Джефф ван Ганди, Майк Браун и Жак Вон, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Стайн.

Напомним, Джейсон Кидд уже возглавлял «Бруклин Нетс», а последним местом его работы был «Милуоки Бакс». Марк Джексон в прошлом работал главным тренером «Голден Стэйт Уорриорз», а Джефф ван Ганди в последнее время входит в тренерский штаб сборной США.

Майк Браун занимает пост в нынешнем тренерском штабе «Уорриорз». Жак Вон — исполняющий обязанности тренера «Бруклина» после отставки Аткинсона.