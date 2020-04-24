Дэвид Блатт: работа в России — один из самых ярких моментов в карьере

Американо-израильский тренер Дэвид Блатт поделился воспоминаниями о работе в России. С 2004 по 2005 год он работал с петербургским «Динамо», с 2006 по 2012 год возглавлял мужскую сборную России, с 2008 по 2009 год — московское «Динамо». Под его руководством сборная России стала чемпионом Европы и выиграла бронзовые медали Олимпийских игр.

«Работа в России — один из ярчайших моментов в моей карьере. Это был шаг в сторону от привычного жизненного пути. Это было историческое решение — приехать в Россию и тренировать сборную бывшего Советского Союза. Вместе мы сделали очень успешную команду с прекрасными игроками и прекрасными людьми. Это был уникальный опыт», — сказал Блатт в эфире Europhoops.