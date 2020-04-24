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Ерёмин — о желании Евролиги доиграть сезон: ну это смешно!

Ерёмин — о желании Евролиги доиграть сезон: ну это смешно!
Баскетбол / Евролига 0

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Станислав Ерёмин раскритиковал руководство Евролиги, которое всё ещё не оставляет попыток доиграть сезон, приостановленный из-за пандемии коронавируса.

«Я допускаю проведение пары решающих матчей без зрителей. А Евролига же планирует доигрывать регулярный чемпионат и плюс „Финал восьми“ без зрителей. Ну это смешно! Плюс такой момент: команды уже месяц не играют, а ещё май и июнь впереди, то есть три месяца без игр. В июле это будут совершенно новые команды, новые люди.

Судя по тому, как складывается ситуация в мире, неизвестно, откроются ли вообще в ближайшее время границы между странами. Сумеют ли команды вообще собрать составы? Если решат доиграть сезон, это вообще неприемлемо, спортивная сторона уйдёт. Это неверное решение.

Очень жаль, что не получается нормально закончить сезон. Чемпионат был очень интересный, «Анадолу Эфес» так лидировал! И у ЦСКА хорошая команда была, у «Реала»… Концовка сезона ожидалась очень интересная", — приводит слова Ерёмина Р-Спорт.

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