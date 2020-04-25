Макколлум раскритиковал Трампа. Тот предложил делать уколы с дезинфицирующими средствами

Защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум отреагировал на предложение президента США Дональда Трампа, который предложил гражданам страны оригинальное средство профилактики коронавирусной инфекции.
Политик посоветовал людям делать уколы с дезинфицирующими средствами, а также подвергать себя излучению мощных приборов, чтобы потреблять ультрафиолет.
«Трамп действительно предложил делать уколы с дезинфицирующими средствами? Куда катится этот мир», — написал Макколлум на своей странице в «Твиттере».
Отметим, что в пресс-службе Трампа уже заявили, что слова Дональда Трампа были вырваны из контекста и он, прежде всего, всегда советует следовать рекомендациям медиков.
Напомним, США на сегодняшний день являются самым пострадавшим от коронавируса государством. В стране зарегистрировано более 900 тыс. случаев заражения и более 50 тыс. из них стали смертельными. 778 тыс. человек излечились.
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