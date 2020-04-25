Джинобили: исполнял евростеп с ранних лет, но не знал, что это что-то оригинальное

Бывший игрок «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили рассказал о фирменном движении евростеп.



«Исполнял евростеп с ранних лет игры, но не знал, что делаю что-то новое и оригинальное. Думаю, Стив Керр был первым, кто обратил на это внимание, когда я начал играть в США. Помню, как он сказал об этом, когда я пошёл в проход. Я был похож на белку, которая прыгает из стороны в сторону на дороге, а затем оказывается под колёсами авто», — приводит слова Джинобили News 4 San Antonio.



Джинобили в НБА защищал цвета только «Сан-Антонио», проведя в его составе 16 лет. Он был выбран на драфте 1999 года под 57-м номером и дебютировал в лиге в сезоне-2002/03. Защитник стал четырёхкратным чемпионом НБА, был признан лучшим шестым игроком сезона-2007/08, дважды был включён в третью символическую сборную сезона и дважды приглашался на Матч звёзд. Он завешил карьеру в 2018 году.