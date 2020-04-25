Инглс: такое ощущение, что шансов на возобновление сезона НБА с каждым днём всё меньше

Форвард «Юты Джаз» Джо Инглс считает, что шансы на возобновление регулярного чемпионата НБА снижаются с каждым днём. По его словам, на момент приостановки сезона он и не предполагал, что всё затянется на такой долгий срок.

«Когда мы были в Оклахома-Сити, в день приостановки сезона предполагал, что всё это продлится не больше двух-трёх недель. Полагал, что после мы вернёмся на паркет. Очевидно, что тогда судить было рано, мы не знали столько информации, сколько есть сейчас.

Честно говоря, такое ощущение, что шансов на возобновление сезона НБА с каждым днём всё меньше", — приводит слова австралийского баскетболиста Eurohoops.

Напомним, первым игроком НБА, заразившимся коронавирусом, стал напарник Инглса Руди Гобер.