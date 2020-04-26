Айзея Томас намекнул, что не считает Майкла Джордана величайшим в истории игроком

Двукратный чемпион НБА в составе «Детройт Пистонс», бывший разыгрывающий защитник Айзея Томас считает, что если бы нынешние звёзды лиги Леброн Джеймс и Кевин Дюрант играли бы в эпоху Майкла Джордана, то они смогли бы бросить тому вызов.

«Думаю, что нынешнему поколению игроков не отдают должного. Они очень атлетичные. В то время, когда выступал я, самым атлетичным игроком НБА был Майкл Джордан. Но если мы посмотрим, в нынешней НБА есть 10-11 игроков с уровнем атлетизма Майка.

Если мы посмотрим на то, что творят на паркете Джеймс и Дюрант, то подумайте, что бы они могли делать со своими данными и умениями в 80-е годы? Кто в таком случае величайший игрок", — приводит слова Айзеи Томаса CBS Sports.