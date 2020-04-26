Джордж Хилл: если под угрозой будут жизни, то мне плевать на сезон

Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Джордж Хилл заявил, что у него нет однозначного мнения о возможном возобновлении сезона НБА.



«Жизнь важнее, чем деньги. Да, мы бы хотели продолжить сезон как спортсмены. Но если под угрозой будут жизни, то мне плевать на сезон. Жизнь ценнее баскетбола. Если отменят сезон, то я расстроюсь, но мы ничего с этим не сделаем. Если решат играть, то я буду рад вернуться. Мы проводили особенный сезон и я хотел бы его закончить», — приводит слова Хилла Sporting News.



Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон в НБА приостановлен на неопределённый срок. Решение о приостановке всех матчей было принято после того, как опасное заболевание было диагностировано у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера. Француз уже выздоровел.