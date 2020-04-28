Звезда «Детройта» Лэймбир: не пожал руки игрокам «Буллз», потому что они были нытиками

Легенда «Детройт Пистонс» Билл Лэймбир признался, что не жалеет о поведении игроков своей команды, когда те не пожали руки баскетболистам «Чикаго Буллз» после финала Восточной конференции 1991 года.



«Буллз» полтора года ныли, как мы вредны для баскетбола, но что хуже, они говорили, что мы плохие люди. А мы не были плохими. Мы были баскетболистами, которые побеждали. Они ничего не понимали, что мы представляем собой как личности. Я не захотел пожимать им руки. Они были нытиками. Да, «Буллз» выиграли серию, отдаю им должное. Мы постарели, и они прошли нас. Ок, двигаемся дальше.



Я не сожалею о том поступке. С чего бы? Мне всё равно, что обо мне говорят в СМИ. Мне всегда было плевать. Я бы сошёл с ума, особенно в те времена, если бы был зациклен на этом», – сказал Лэймбир в эфире ESPN.

Звезда «Детройта» Билл Лэймбир рассказал, почему лучший игрок НБА Леброн, а не Джордан