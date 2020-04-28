Форвард «Рокетс» Ковингтон рассказал, почему считает Пиппена примером для подражания
Форвард «Хьюстон Рокетс» Роберт Ковингтон отметил, что его любимым игроком является легенда «Чикаго Буллз» 1990-х Скотти Пиппен.
«Когда я рос, моим любимым игроком был Скотти Пиппен. Отчасти из-за него взял себе номер 33. Пиппен был одним из тех, кто брал на себя все эти мелочи, всю грязную работу. Он — один из лучших игроков в истории. Я всегда равнялся на него. Он делал на площадке всё. И я старался повторять то же самое», – приводит слова Ковингтона Clutch Points.
Пиппен выступал за «Чикаго» с 1987 по 1998 год. Он вернулся в состав «быков» в 2003 году, но провёл в команде лишь один сезон. Карьеру американский баскетболист завершил в 2008 году, поиграв ещё один сезон в Финляндии и Швеции. Он шесть раз выигрывал чемпионат НБА.
Скотти Пиппен: не хотел выносить это на публику, но я больше не работаю в «Чикаго Буллз»
Читайте также
- 28 апреля 2020
-
14:45
-
13:55
-
12:25
-
11:01
-
09:23
-
07:01
-
01:48
-
01:01
- 27 апреля 2020
-
23:56
-
22:48
-
21:44
-
20:56
-
19:43
-
18:12
-
16:53
-
16:20
-
16:00
-
15:19
-
14:58
-
13:03
-
12:42
-
11:22
-
10:46
-
09:57
-
09:00
-
07:26
-
00:55
- 26 апреля 2020
-
23:48
-
22:27
-
21:48
-
19:58
-
18:53
-
17:42
-
15:05
-
13:52
Партнерский контент