Форвард «Рокетс» Ковингтон рассказал, почему считает Пиппена примером для подражания

Форвард «Хьюстон Рокетс» Роберт Ковингтон отметил, что его любимым игроком является легенда «Чикаго Буллз» 1990-х Скотти Пиппен.



«Когда я рос, моим любимым игроком был Скотти Пиппен. Отчасти из-за него взял себе номер 33. Пиппен был одним из тех, кто брал на себя все эти мелочи, всю грязную работу. Он — один из лучших игроков в истории. Я всегда равнялся на него. Он делал на площадке всё. И я старался повторять то же самое», – приводит слова Ковингтона Clutch Points.



Пиппен выступал за «Чикаго» с 1987 по 1998 год. Он вернулся в состав «быков» в 2003 году, но провёл в команде лишь один сезон. Карьеру американский баскетболист завершил в 2008 году, поиграв ещё один сезон в Финляндии и Швеции. Он шесть раз выигрывал чемпионат НБА.

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