Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Форвард «Рокетс» Ковингтон рассказал, почему считает Пиппена примером для подражания

Форвард «Рокетс» Ковингтон рассказал, почему считает Пиппена примером для подражания
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Хьюстон Рокетс» Роберт Ковингтон отметил, что его любимым игроком является легенда «Чикаго Буллз» 1990-х Скотти Пиппен.

«Когда я рос, моим любимым игроком был Скотти Пиппен. Отчасти из-за него взял себе номер 33. Пиппен был одним из тех, кто брал на себя все эти мелочи, всю грязную работу. Он — один из лучших игроков в истории. Я всегда равнялся на него. Он делал на площадке всё. И я старался повторять то же самое», – приводит слова Ковингтона Clutch Points.

Пиппен выступал за «Чикаго» с 1987 по 1998 год. Он вернулся в состав «быков» в 2003 году, но провёл в команде лишь один сезон. Карьеру американский баскетболист завершил в 2008 году, поиграв ещё один сезон в Финляндии и Швеции. Он шесть раз выигрывал чемпионат НБА.

Скотти Пиппен: не хотел выносить это на публику, но я больше не работаю в «Чикаго Буллз»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020