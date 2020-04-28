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Мать и брат экс-игрока НБА Себастьяна Телфэйра скончались после заражения коронавирусом

Мать и брат экс-игрока НБА Себастьяна Телфэйра скончались после заражения коронавирусом
Баскетбол / НБА 0

Эрика Телфэйр, мама бывшего игрока НБА Себастьяна Телфэйра, умерла от COVID-19 в возрасте 64 лет. Об этом сообщает Complex. За несколько недель до этого из жизни ушёл старший брат баскетболиста Дэн. Он также заразился коронавирусом.

В августе 2019 года Телфэйр был арестован за хранение оружия. В салоне автомобиля бывшего спортсмена обнаружили заряженный пистолет 45-го калибра.

В 2004 году Телфэйр был признан лучшим игроком студенческого баскетбола США, получив премию «Мистер баскетбол», а уже на драфте НБА 2004 года игрок был выбран под 13-м номером в первом раунде командой «Портленд». В НБА защитник провёл в общей сложности 10 сезонов (2004-2015), сыграв 564 матча в регулярных чемпионатах за команды «Портленд», «Бостон», «Миннесота», «Лос-Анджелес Клипперс», «Финикс», «Торонто», «Оклахома». В среднем он проводил на площадке 21,5 минуты, набирая 7,4 очка и делая 3,5 результативной передачи.

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