Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Шишкаускас: у Дюранта бросок лучше, чем у Леброна. Приходилось играть против них

Шишкаускас: у Дюранта бросок лучше, чем у Леброна. Приходилось играть против них
Баскетбол / НБА 0

Бывший форвард ЦСКА Рамунас Шишкаускас поделился мыслями о том, кого на сегодняшний день можно считать лучшим баскетболистом в НБА. По словам литовца, на это звание в равной степени претендуют форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

«Лучший игрок НБА сегодня – это Леброн Джеймс или Кевин Дюрант, хотя он и не играет сейчас. Да, в выставочных матчах мне приходилось играть против обоих. Защищаться приходилось по-разному, потому что они разные игроки. У Дюранта бросок лучше, с ним нужно очень близко играть, не дать выбросить.

Джеймс тоже бросить может, но он в большей степени атлет, он очень сильный, идёт в проход. Так что я старался как мог, получалось неплохо, по-моему», — сказал Шишкаускас во время прямого эфира на странице ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020