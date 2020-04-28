Шишкаускас: у Дюранта бросок лучше, чем у Леброна. Приходилось играть против них

Бывший форвард ЦСКА Рамунас Шишкаускас поделился мыслями о том, кого на сегодняшний день можно считать лучшим баскетболистом в НБА. По словам литовца, на это звание в равной степени претендуют форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.
«Лучший игрок НБА сегодня – это Леброн Джеймс или Кевин Дюрант, хотя он и не играет сейчас. Да, в выставочных матчах мне приходилось играть против обоих. Защищаться приходилось по-разному, потому что они разные игроки. У Дюранта бросок лучше, с ним нужно очень близко играть, не дать выбросить.
Джеймс тоже бросить может, но он в большей степени атлет, он очень сильный, идёт в проход. Так что я старался как мог, получалось неплохо, по-моему», — сказал Шишкаускас во время прямого эфира на странице ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте».
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