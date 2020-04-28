«Сакраменто» принял решение по генеральному менеджеру Дивацу и главному тренеру Уолтону

Руководство «Сакраменто Кингз» приняло решение относительно генерального менеджера клуба Владе Диваца и главного тренера Люка Уолтона, сообщает The Athletic.

Невзирая на слухи, что боссы клуба недовольны работой функционеров, оба, вероятнее всего, останутся в Калифорнии. Контракты Диваца и Уолтона истекают лишь в конце сезона-2022/2023. Отметим, что Дивац работает в «Кингз» с 2015 года, а Уолтон принял команду в преддверии нынешнего чемпионата.

Незадолго до приостановки регулярного чемпионата «Сакраменто Кингз» выдал неплохой отрезок и всё ещё сохранял шансы на борьбу за место в плей-офф.

Добавим, «Сакраменто Кингз» пропустил 13 последних розыгрышей плей-офф. В предыдущий раз калифорнийцы участвовали в постсезоне весной 2006 года.