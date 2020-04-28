Фридзон: рано или поздно мы все заразимся коронавирусом

Защитник «Локомотива-Кубань» Виталий Фридзон поделился мыслями о пандемии коронавируса. Баскетболист убеждён, что в конечном счёте опасной болезнью заразится большинство людей.
«Я в Москве, у себя дома, в Московской области. Остаюсь дома, жду, когда закончится карантин. Всем советую оставаться дома. На мой взгляд, сейчас лучше не рисковать. Видите, какая ситуация в мире, не только в Азии.
Нужно ждать, пока вирус станет слабее и какую-то вакцину. Рано или поздно мы все заразимся коронавирусом. Это как грипп, но главное — дождаться вакцины", — рассказал Фридзон в прямом эфире «Инстаграме» на странице «Локомотива-Кубань».
На сегодняшний день в России зарегистрировано более 93 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 850 из них стали смертельными.
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