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Скип Бэйлесс: на пике карьеры Родман закрыл бы Леброна

Скип Бэйлесс: на пике карьеры Родман закрыл бы Леброна
Баскетбол / НБА 0

Телеаналитик ESPN Скип Бэйлесс согласился с легендой «Чикаго Буллз» Деннисом Родманом, который предположил, что полностью закрыл бы в обороне звезду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, выступай оба в одно время.

«Родман прав: на пике своей карьеры он бы закрыл в обороне Леброна. Как сказал сам Деннис, „у Джеймса нет никаких приёмов… он просто большой“. Родман был почти таким же высоким, по крайней мере таким же сильным, но недооценённым. Он был хитёр, а поэтому являлся величайшим раздражителем и разрушителем атак», — написал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».

Первые два титула в Национальной баскетбольной ассоциации Родман завоевал в составе «Детройт Пистонс», а затем ещё трижды первенствовал, выступая за «Чикаго Буллз».

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