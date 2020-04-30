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Кампаццо может продолжить карьеру в НБА

Кампаццо может продолжить карьеру в НБА
Баскетбол / Евролига 0

Защитник мадридского «Реала» Факундо Кампаццо может продолжить карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает Eurohoops.

По информации источника, в услугах Кампаццо заинтересованы «Сан-Антонио Спёрс» и «Даллас Маверикс». Кампаццо уже долгое время находится на радаре команд НБА и считается одним из главных кандиадтов на переход в амаериканскую лигу из Европы.

Прошлым летом аргентинский разыгрывающий снова был связан с НБА, но решил остаться в «Реале».

Его пятилетний контракт, подписанный прошлым летом, включает в себя право выкупа, что может позволить ему перейти в клуб НБА.

Осенью 2019 года Кампаццо был признан самым ценным игроком Суперкубка Испании, в котором «Реал» оказался сильнее «Барселоны».

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