Кампаццо может продолжить карьеру в НБА
Защитник мадридского «Реала» Факундо Кампаццо может продолжить карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает Eurohoops.
По информации источника, в услугах Кампаццо заинтересованы «Сан-Антонио Спёрс» и «Даллас Маверикс». Кампаццо уже долгое время находится на радаре команд НБА и считается одним из главных кандиадтов на переход в амаериканскую лигу из Европы.
Прошлым летом аргентинский разыгрывающий снова был связан с НБА, но решил остаться в «Реале».
Его пятилетний контракт, подписанный прошлым летом, включает в себя право выкупа, что может позволить ему перейти в клуб НБА.
Осенью 2019 года Кампаццо был признан самым ценным игроком Суперкубка Испании, в котором «Реал» оказался сильнее «Барселоны».
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