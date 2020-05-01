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Клайберн показал, как играет в баскетбол с дочерью

Клайберн показал, как играет в баскетбол с дочерью
Баскетбол / Евролига 0

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн показал, как играет в баскетбол с дочерью. Соответствующее фото он разместил на своей странице в «Инстаграме». На снимках видно, как он подаёт девочке мяч, а затем наблюдает за её стараниями.

Фотографии можно посмотреть на странице американца в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, Уилл Клайберн вынужден был пропустить большую часть сезона в Единой лиге ВТБ и Евролиге в связи с тяжелой травмой, в октябре у него диагностировали разрыв крестообразной связки колена. Пока неизвестно, сумеет ли он помочь «армейцам», если руководство Евролиги решится на возобновление матчей.

Напомним, что турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса. Боссы Евролиги рассматривают возможность доигровки сезона в одном городе и в нестандартном формате.

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