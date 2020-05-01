Клайберн показал, как играет в баскетбол с дочерью

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн показал, как играет в баскетбол с дочерью. Соответствующее фото он разместил на своей странице в «Инстаграме». На снимках видно, как он подаёт девочке мяч, а затем наблюдает за её стараниями.

Фотографии можно посмотреть на странице американца в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, Уилл Клайберн вынужден был пропустить большую часть сезона в Единой лиге ВТБ и Евролиге в связи с тяжелой травмой, в октябре у него диагностировали разрыв крестообразной связки колена. Пока неизвестно, сумеет ли он помочь «армейцам», если руководство Евролиги решится на возобновление матчей.

Напомним, что турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса. Боссы Евролиги рассматривают возможность доигровки сезона в одном городе и в нестандартном формате.