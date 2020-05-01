Форвард ЦСКА Уилл Клайберн показал, как играет в баскетбол с дочерью. Соответствующее фото он разместил на своей странице в «Инстаграме». На снимках видно, как он подаёт девочке мяч, а затем наблюдает за её стараниями.
Фотографии можно посмотреть на странице американца в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, Уилл Клайберн вынужден был пропустить большую часть сезона в Единой лиге ВТБ и Евролиге в связи с тяжелой травмой, в октябре у него диагностировали разрыв крестообразной связки колена. Пока неизвестно, сумеет ли он помочь «армейцам», если руководство Евролиги решится на возобновление матчей.
Напомним, что турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса. Боссы Евролиги рассматривают возможность доигровки сезона в одном городе и в нестандартном формате.
- 1 мая 2020
-
18:59
-
17:24
-
16:51
-
15:53
-
15:35
-
13:27
-
12:06
-
11:08
-
10:21
-
09:01
-
07:11
-
00:58
-
00:45
- 30 апреля 2020
-
22:57
-
21:53
-
21:02
-
19:41
-
18:03
-
16:56
-
16:48
-
16:16
-
15:50
-
13:44
-
12:28
-
11:16
-
10:45
-
09:37
-
09:27
-
07:38
-
06:50
-
00:43
- 29 апреля 2020
-
22:45
-
21:53
-
20:54
-
19:08