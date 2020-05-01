Ухов: в начале сезона в ЦСКА были разногласия

Защитник ЦСКА Иван Ухов признался, что после перестройки команды в минувшее межсезонье внутри коллектива существовало напряжение. По словам баскетболиста, разногласия приводили к неудачам.

«Конечно, были разногласия, особенно поначалу. Это можно проследить по некоторым матчам. Например, думаю, проиграли «Енисею» в начале сезона в гостях как раз потому, что не было понимания внутри коллектива, но мы осознавали, что команда только начинает строиться и нужно работать дальше для достижения успеха.

Да, у нас были спады, но в принципе после Нового года мы начали лучше понимать друг друга и находить свою игру", — приводит слова Ухова News.ru.

Напомним, к моменту досрочного завершения сезона Единой лиги ВТБ ЦСКА занимал второе место в турнирной таблице.