НБА обсуждает перенос старта сезона-2020/2021 на декабрь

Комиссионер НБА Адам Сильвер и совет управляющих Национальной баскетбольной ассоциации обсуждают возможность переноса начала сезона-2020/2021 на декабрь 2020 года, сообщает ESPN. По информации источника, старт сезона планируют отложить независимо от того, будет ли возобновлён розыгрыш регулярного чемпионата-2019/2020.



Идея отложить старт сезона связана с возможностью выиграть как можно больше времени, чтобы фанаты вернулись на арены в следующем сезоне.



Регулярный чемпионат НБА был приостановлен после того, как коронавирус обнаружили у французского центрового клуба «Юта Джаз» Руди Гобера. Позже инфицированными оказалось ещё несколько игроков лиги, включая форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.