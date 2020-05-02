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НБА обсуждает перенос старта сезона-2020/2021 на декабрь

НБА обсуждает перенос старта сезона-2020/2021 на декабрь
Баскетбол / НБА 0

Комиссионер НБА Адам Сильвер и совет управляющих Национальной баскетбольной ассоциации обсуждают возможность переноса начала сезона-2020/2021 на декабрь 2020 года, сообщает ESPN. По информации источника, старт сезона планируют отложить независимо от того, будет ли возобновлён розыгрыш регулярного чемпионата-2019/2020.

Идея отложить старт сезона связана с возможностью выиграть как можно больше времени, чтобы фанаты вернулись на арены в следующем сезоне.

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен после того, как коронавирус обнаружили у французского центрового клуба «Юта Джаз» Руди Гобера. Позже инфицированными оказалось ещё несколько игроков лиги, включая форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.

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