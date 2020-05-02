НБА потребуется почти три месяца, чтобы завершить сезон-2019/2020

Национальной баскетбольной ассоциации потребуется почти три месяца, чтобы завершить сезон-2019/2020, сообщает ESPN.



В календаре осталось 259 матчей регулярного чемпионата, для проведения которых потребуется 33 дня. На проведение полноценного плей-офф потребуется ещё 55 дней.



Регулярный чемпионат НБА был приостановлен после того, как коронавирус обнаружили у французского центрового клуба «Юта Джаз» Руди Гобера. Позже инфицированными оказалось ещё несколько игроков лиги, включая форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. На сегодняшний день известно более чем о 3,3 млн заражённых и 237 тыс. скончавшихся. Более одного миллиона человек выздоровели.